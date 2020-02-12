В НХЛ снова сердечный приступ. Боумистер упал на скамейке запасных, матч был перенесён

Матч между «Анахаймом» и «Сент-Луисом» в Калифорнии не должен был получиться запоминающимся. Встречались лидер и аутсайдер Западной конференции, две не самые зрелищные команды. Впрочем, начало игры вроде бы опровергло такое мнение. К восьмой минуте команды успели обменяться заброшенными шайбами: на гол Адама Хенрика ответил Иван Барбашёв, воспользовавшийся отличным перехватом в чужой зоне от Джордана Кайру и забивший свой восьмой гол в сезоне.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Сент-Луис Блюз».

1:1, довольно результативная встреча, но на 13-й минуте все игроки, тренеры и зрители, собравшиеся в «Хонда-центре», вмиг забыли про хоккей. Защитник гостей Джей Боумистер, сидевший на своей скамейке во время паузы, рухнул на пол без сознания. Игроки «Сент-Луиса», на чьих глазах и произошёл этот инцидент, тут же забили тревогу, матч, разумеется, сразу остановили, и наступил момент тревожного ожидания и работы врачей.

Видео можно посмотреть на YouTube.

Из официального заявления «Сент-Луиса» стало понятно, что же произошло. «За 7 минут 50 секунд до конца первого периода Джей Боумистер перенёс сердечный приступ и упал на нашу скамейку. К счастью, благодаря оперативной реакции нашему медицинскому персоналу, врачам „Анахайма“ и врачам арены удалось стабилизировать Джея. Он мог реагировать и двигаться по дороге в медицинский центр Калифорнийского университета в Ирвине. В настоящий момент Джей находится в сознании и проходит дальнейшее обследование врачами Анахайма», — сообщил генеральный менеджер «Сент-Луиса» Даг Армстронг.

Джею Боумистеру 36 лет, это один из самых уважаемых и титулованных канадских хоккеистов. Со сборной Канады он выиграл два чемпионата мира, Олимпийские игры, два Кубка мира. За «Сент-Луис» Боумистер выступает с 2013 года, в прошлом сезоне выиграл с «Блюз» Кубок Стэнли, что позволило ему войти в «Тройной Золотой клуб».

Боумистер – довольно возрастной, но при этом один из самых играющих хоккеистов «Сент-Луиса». В матче с «Анахаймом» он успел провести на льду 5 минут 34 секунды, а его последняя смена длилась 80 секунд. После неё он вернулся на скамейку, сел, немного отдышался, после чего захотел выпить воды, но вместо этого начал медленно падать на пол.

На игре в Анахайме присутствовал отец Джея. Разумеется, многие команды НХЛ выразили поддержку Боумистеру через публикации в социальных сетях.

Оши — о Боумистере: молимся за Бо

Встреча между «Анахаймом» и «Сент-Луисом» была прервана при счёте 1:1 и отложена на неопределённый срок по обоюдному решению команд. НХЛ определит дату доигрывания в будущем. К счастью, с Боумистером сейчас всё в относительном порядке, но решение остановить матч – это проявление уважения к игроку и показатель истинных ценностей для НХЛ. Нет ничего важнее жизни и здоровья спортсменов.

Для лиги, кстати, это уже не первый случай остановки и переноса матчей из-за оказания неотложной медицинской помощи хоккеисту. «Первооткрывателем» в этой области стал чешский игрок «Детройта» Иржи Фишер, у которого 21 ноября 2005 года прямо на скамейке запасных остановилось сердце. Шесть минут Фишер пробыл в состоянии клинической смерти, но Иржи удалось «откачать», так как у дежурных врачей «неотложки» был с собой дефибриллятор. Кстати, в случае с Боумистером этот прибор так же был наготове, но применять его не пришлось.

В следующий раз игру в НХЛ останавливали из-за проблем хоккеиста со здоровьем в марте 2014-го. Тогда пострадал нападающий «Далласа» Рич Певерли, у которого тоже возникли проблемы с сердцем. Игрока удалось спасти, но на лёд он, как и Фишер больше не вернулся.

Ещё можно вспомнить несколько примеров, когда хоккеист терял сознание на площадке, но это не приводило к переносам матчей. В апреле 2017 года во время игры неожиданно рухнул на лёд голкипер «Филадельфии» Михал Нойвирт. Чеха отправили в госпиталь, а его место занял другой голкипер и, кстати, оставил ворота в неприкосновенности.

Видео можно посмотреть на YouTube.

Совсем свежий эпизод произошёл в начале нынешнего сезона в игре «Бостон» — «Оттава». После игрового столкновения с Дэвидом Бэкесом потерял сознание форвард «сенаторов» Скотт Сабурен. Привести в чувство хоккеиста удалось прямо на льду, и матч был возобновлён после десятиминутной паузы.