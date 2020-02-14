Сегин — о Гурьянове: он набрал отличный ход. Не думаю, что он остановится

Форвард «Даллас Старз» Тайлер Сегин высказался об успехах своего одноклубника, российского форварда клуба из Техаса Дениса Гурьянова. В победном для «Далласа» выездном матче с канадским клубом «Торонто Мэйпл Лифс» (3:2) Гурьянов, выбранный «Далласом» на драфте НХЛ-2015 в первом раунде под общим 12-м номером, открыл счёт уже на второй минуте матча. Форвард с передачи шведского защитника Йона Клингберга отправил шайбу точно между ног голкипера «Лифс» Фредерика Андерсена, накануне вернувшегося в состав после травмы.

«Он набрал отличный ход, и, судя по тому, что я вижу, останавливаться он не собирается», — сказал канадский нападающий «Далласа» Сегин, забросивший победную шайбу в ворота «Торонто» в начале третьего периода.