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Сегин — о Гурьянове: он набрал отличный ход. Не думаю, что он остановится

Сегин — о Гурьянове: он набрал отличный ход. Не думаю, что он остановится
Хоккей / НХЛ 0

Форвард «Даллас Старз» Тайлер Сегин высказался об успехах своего одноклубника, российского форварда клуба из Техаса Дениса Гурьянова. В победном для «Далласа» выездном матче с канадским клубом «Торонто Мэйпл Лифс» (3:2) Гурьянов, выбранный «Далласом» на драфте НХЛ-2015 в первом раунде под общим 12-м номером, открыл счёт уже на второй минуте матча. Форвард с передачи шведского защитника Йона Клингберга отправил шайбу точно между ног голкипера «Лифс» Фредерика Андерсена, накануне вернувшегося в состав после травмы.

«Он набрал отличный ход, и, судя по тому, что я вижу, останавливаться он не собирается», — сказал канадский нападающий «Далласа» Сегин, забросивший победную шайбу в ворота «Торонто» в начале третьего периода.

Красота! Гурьянов убежал от всей пятёрки «Торонто» и забил броском в девятку!
Макдэвид тоже так может. Наверное.
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