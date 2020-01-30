Красота! Гурьянов убежал от всей пятёрки «Торонто» и забил броском в девятку!

«Что бы я хотел позаимствовать у других звёзд? Скорость! Но не как у Макдэвида. Он слишком быстр», — сказал недавно Александр Овечкин, отвечая на вопрос о тех качествах, которые ему бы хотелось иметь. Коннор, без сомнения, является одним из главных «конькобежцев» лиги, но в последнее время у него появился интересный конкурент. Форвард «Далласа» Денис Гурьянов уже не первый раз поражает всех стремительностью перемещения по площадке, и в домашнем матче против «Торонто» он снова стал одним из главных героев.

Ещё один русский ворвался в НХЛ! Гурьянов забил две, обманув самого Кэри Прайса Его уже называют Денисом Разрушителем, а его связку с Роопе Хинцем сравнивают с фейерверком.

В концовке первого периода при счёте 0:1 Гурьянов получил шайбу на красной линии, после чего снова «включил Макдэвида». Несколькими движениями он набрал высокую скорость, электричкой умчался от Керфута, Маззина и Холла, а затем не оставил шансов голкиперу Фредерику Андерсену.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Сравним это с шайбой Гурьянова в недавнем матче против «Тампы», когда Денис буквально за пару отталкиваний оторвался от Чернака и Хедмана.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

«Гурьянов понял, что происходит, и умело воспользовался своей скоростью, чтобы забить. Это его первый полный сезон в НХЛ, так что Денис будет только прибавлять и играть ещё лучше», — сказал тренер «Далласа» Рик Боунесс, однако сладкие речи временного тренера техасцев часто расходятся с делом. Несмотря на то что Денис идёт в пятёрке лучших снайперов команды, его игровое время с 10 декабря, когда Боунесс заступил на тренерский мостик, лишь 11-е среди нападающих. Впрочем, в матче с «Торонто» тренер дал Гурьянову второе по величине игровое время в сезоне (17.48) — больше него из форвардов сыграли только Радулов и Сегин.

«Отсутствие игрового времени у Гурьянова было для некоторых фанатов „Далласа“ ужасом. Но после матча с „Торонто“ им не на что будет жаловаться», — констатировал обозреватель The Athletic Шон Шапиро.

Календарь и результаты «Даллас Старз»

Под стать Гурьянову был в этом матче и другой российский нападающий «Далласа» Александр Радулов, оформивший дубль. И если его вторая шайба была заброшена за счёт грамотного, но не слишком зрелищного подправления, то первый гол Радулов оформил классным кистевым броском. До этого Радулов был совершенно незаметен на протяжении пяти встреч, за которые он набрал 0 очков, один малый штраф и показатель полезности «-2», а в матче с «Миннесотой» не сыграл и 13 минут.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Впрочем, на командном результате «Старз» успехи россиян никак не отразились. «Торонто» не стал проявлять осторожности на выезде, а блеснул своей фирменной атакой, где привычно выделялись Остон Мэттьюс, Митч Марнер и Зак Хайман, что вылилось в уверенную победу «кленовых листьев».

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

«Мне понравилось, как мы сражались. Получать такие победы на выезде, здорово отыграть в меньшинстве в концовке — это трудно, но мы сыграли здорово», — отметил наставник «Торонто» Шелдон Киф. «Мы действовали слишком неаккуратно. Когда играешь с такой техничной командой, как «Мэйпл Лифс», это может стоить победы», — признал защитник «звёзд» Эса Линделл.