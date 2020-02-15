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«Питтсбург» обыграл «Монреаль», Малкин и Ковальчук не забили

«Питтсбург» обыграл «Монреаль», Малкин и Ковальчук не забили
Хоккей / НХЛ 0

В Питтсбурге (Пенсильвания, США) состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Питтсбург Пингвинз» и «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 18 минут 10 секунд и не отметился результативными действиями. Российский форвард «Монреаля» Илья Ковальчук отыграл 15 минут 45 секунд, также без результативных действий. В начале второго периода Ковальчук был наказан малым штрафом за удар соперника клюшкой.

После этого матча «Питтсбург» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, «Монреаль» — 12-й. В следующем матче «Питтсбург» примет на своей площадке «Детройт», а «Монреаль» — «Даллас».

НХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2020, суббота. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Летанг (Кросби, Хёрнквист) – 27:25' (5x4)   2:0 Цукер (Кросби, Симон) – 38:00' (5x5)   2:1 Галлахер (Татар, Мете) – 39:06' (5x4)   3:1 Цукер (Петтерссон, Кросби) – 39:42' (5x5)   4:1 Астон-Риз (Танев, Блюгерс) – 58:16' (5x5)
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