«Питтсбург» обыграл «Монреаль», Малкин и Ковальчук не забили

В Питтсбурге (Пенсильвания, США) состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Питтсбург Пингвинз» и «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 18 минут 10 секунд и не отметился результативными действиями. Российский форвард «Монреаля» Илья Ковальчук отыграл 15 минут 45 секунд, также без результативных действий. В начале второго периода Ковальчук был наказан малым штрафом за удар соперника клюшкой.

После этого матча «Питтсбург» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, «Монреаль» — 12-й. В следующем матче «Питтсбург» примет на своей площадке «Детройт», а «Монреаль» — «Даллас».