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Гол Свечникова помог «Каролине» обыграть «Нью-Джерси»

Гол Свечникова помог «Каролине» обыграть «Нью-Джерси»
Хоккей / НХЛ 0

В Роли (Северная Каролина, США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Игра завершилась победой «Каролины» со счётом 5:2.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников провёл на льду 14 минут 46 секунд и забросил одну шайбу. Это 43-й гол Свечникова в заокеанской карьере, он стал седьмым игроком, достигшим отметки в 40 шайб в возрасте до 21 года. Российский форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев отыграл 19 минут 50 секунд, на его счету голевая передача, ставшая для него 23-й в текущем сезоне.

После этой встречи «Каролина» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Нью-Джерси» — на 14-й строчке.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2020, суббота. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Нидеррайтер (Флёри, Нечас) – 03:43' (5x5)   1:1 Мюллер (Зейджак, Гусев) – 07:07' (5x5)   2:1 Фёгеле (Песке, Стаал) – 11:23' (5x5)   3:1 Свечников (Терявяйнен, Ахо) – 33:46' (5x5)   4:1 Нечас – 41:44' (5x5)   5:1 Эдмундсон (Нидеррайтер, Песке) – 54:36' (5x5)   5:2 Андерсон (Меркли) – 54:57' (5x5)
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