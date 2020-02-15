Гол Свечникова помог «Каролине» обыграть «Нью-Джерси»

В Роли (Северная Каролина, США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Игра завершилась победой «Каролины» со счётом 5:2.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников провёл на льду 14 минут 46 секунд и забросил одну шайбу. Это 43-й гол Свечникова в заокеанской карьере, он стал седьмым игроком, достигшим отметки в 40 шайб в возрасте до 21 года. Российский форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев отыграл 19 минут 50 секунд, на его счету голевая передача, ставшая для него 23-й в текущем сезоне.

После этой встречи «Каролина» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Нью-Джерси» — на 14-й строчке.