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Ковальчук провёл худший матч за «Монреаль»: полезность «-2» и реализованное удаление

Ковальчук провёл худший матч за «Монреаль»: полезность «-2» и реализованное удаление
Хоккей / НХЛ 0

В Питтсбурге (Пенсильвания, США) состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Питтсбург Пингвинз» и «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Российский форвард «Монреаля» Илья Ковальчук провёл худший матч за время выступлений за канадскую команду.

Ковальчук отыграл 15 минут 45 секунд, также без результативных действий. В начале второго периода Ковальчук был наказан малым штрафом за удар соперника клюшкой, это удаление было реализовано «Питтсбургом». По итогам встречи показатель полезности Ковальчука составил «-2», что является худшим результатом Ильи в «Монреале».

После этого матча «Питтсбург» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, «Монреаль» — 12-й. В следующем матче «Питтсбург» примет на своей площадке «Детройт», а «Монреаль» — «Даллас».

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