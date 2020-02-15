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Кросби, Крайдер и Цукер — звёзды дня в НХЛ

Кросби, Крайдер и Цукер — звёзды дня в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

НХЛ на официальном сайте назвала имена трёх лучших хоккеистов по итогам очередного игрового дня.

Третьей звездой дня признан нападающий клуба «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, отдавший 3 результативные передачи в победном матче с «Монреаль Канадиенс» (4:1). 32-летний капитан пенсильванской команды набрал уже 1250 (456+794) очков за карьеру.

Второй звездой стал нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер, набравший 2 (1+1) очка в победном матче с «Коламбус Блю Джекетс» (3:1).

Первой звездой дня стал ещё один форвард «Питтсбург Пингвинз» — Джейсон Цукер. На его счету две заброшенные шайбы в матче с «Монреаль Канадиенс» (4:1). Это первые голы 28-летнего американца за новый клуб с момента обмена из «Миннесоты», который был оформлен 10 февраля.

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