Кросби, Крайдер и Цукер — звёзды дня в НХЛ

НХЛ на официальном сайте назвала имена трёх лучших хоккеистов по итогам очередного игрового дня.
Третьей звездой дня признан нападающий клуба «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, отдавший 3 результативные передачи в победном матче с «Монреаль Канадиенс» (4:1). 32-летний капитан пенсильванской команды набрал уже 1250 (456+794) очков за карьеру.
Второй звездой стал нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер, набравший 2 (1+1) очка в победном матче с «Коламбус Блю Джекетс» (3:1).
Первой звездой дня стал ещё один форвард «Питтсбург Пингвинз» — Джейсон Цукер. На его счету две заброшенные шайбы в матче с «Монреаль Канадиенс» (4:1). Это первые голы 28-летнего американца за новый клуб с момента обмена из «Миннесоты», который был оформлен 10 февраля.
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