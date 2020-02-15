Партнёр Морозова по «Питтсбургу»: он ещё покупает подставки для зубных щёток от Versace?

Известный в прошлом нападающий Мэтью Барнэби поздравил россиянина Алексея Морозова, с которым они выступали в одном звене в «Питтсбург Пингвинз», с назначением на пост президента Континентальной хоккейной лиги.



«Поздравляю, мой бывший партнёр по звену! Интересно, он всё ещё покупает подставки для зубных щеток от Versace?» – написал Барнэби на своей странице в «Твиттере».



Одна подставка для зубных щёток бренда Versace стоит примерно $ 1000.

Напомним, Морозов после назначения на пост президента КХЛ сохранит должность управляющего директора Молодёжной хоккейной лиги и президента клуба МХЛ «Крылья Советов».

В качестве игрока Морозов стал серебряным призёром Олимпийских игр 1998 года, двукратным чемпионом мира (2008, 2009) в составе сборной России, а также многократным чемпионом России в составе «Ак Барса». Бывший капитан сборной России и «Ак Барса». Заслуженный мастер спорта (1998).