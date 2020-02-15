Партнёр Морозова по «Питтсбургу»: он ещё покупает подставки для зубных щёток от Versace?

Известный в прошлом нападающий Мэтью Барнэби поздравил россиянина Алексея Морозова, с которым они выступали в одном звене в «Питтсбург Пингвинз», с назначением на пост президента Континентальной хоккейной лиги.
«Поздравляю, мой бывший партнёр по звену! Интересно, он всё ещё покупает подставки для зубных щеток от Versace?» – написал Барнэби на своей странице в «Твиттере».
Одна подставка для зубных щёток бренда Versace стоит примерно $ 1000.
Напомним, Морозов после назначения на пост президента КХЛ сохранит должность управляющего директора Молодёжной хоккейной лиги и президента клуба МХЛ «Крылья Советов».
В качестве игрока Морозов стал серебряным призёром Олимпийских игр 1998 года, двукратным чемпионом мира (2008, 2009) в составе сборной России, а также многократным чемпионом России в составе «Ак Барса». Бывший капитан сборной России и «Ак Барса». Заслуженный мастер спорта (1998).
- 15 февраля 2020
-
14:24
-
13:42
-
13:17
-
12:32
-
12:17
-
11:59
-
11:44
-
11:26
-
11:00
-
10:48
-
10:40
-
10:05
-
09:37
-
09:16
-
09:04
-
08:44
-
08:22
-
06:31
-
06:19
-
06:12
-
06:08
-
05:58
-
05:47
-
05:44
-
05:05
-
04:23
-
03:31
- 14 февраля 2020
-
23:50
-
23:10
-
23:05
-
22:27
-
22:10
-
22:02
-
21:35
-
21:20