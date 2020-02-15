Салливан: я в восторге от игры Малкина, он действительно переживает за «Пингвинз»

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился мнением об игре российского нападающего Евгения Малкина в нынешнем сезоне.



«Малкин давно стал одним из лучших игроков лиги. Он один из лучших хоккеистов своего поколения, настоящий мастер. Мы с ним поговорили летом, и я почувствовал его настрой, его мотивацию. Всё это никуда не исчезло.



Я в восторге от его игры, от его желания играть в атаке и обороне, от его внимания к мелочам. Наш тренерский штаб просил его обратить внимание на некоторые детали, что он и сделал. Молодец!



Он действительно переживает за «Пингвинз», хочет побеждать. И он понимает, что нужно для победы. Он через это уже проходил. Нам очень нравится, как он сейчас играет. И мы сделаем всё, чтобы он продолжал на таком же уровне», – приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.