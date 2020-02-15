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«Северсталь» уступила «Сибири» и лишилась шансов выйти в плей-офф КХЛ

«Северсталь» уступила «Сибири» и лишилась шансов выйти в плей-офф КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

«Сибирь» в очередном матче Континентальной хоккейной лиги на своём льду принимала «Северсталь» и одержала победу со счётом 3:2. После этого поражения череповецкий клуб лишился шансов на плей-офф.

Гости открыли счёт на 6-й минуте, благодаря шайбе Макара Хабарова. «Сибирь» смогла отыграться во второй половине первого периода. На 15-й минуте отличился Юусо Пуустинен. Ему ассистировали Микаэль Руохомаа и Никита Коротков. Меньше минуты потребовалось «Северстали» чтобы вновь выти вперёд. Шайбу после передач Сергея Монахова и Владислава Провольнева забросил Илья Хохлов. Хозяева восстановили равенство лишь в концовке второй двадцатиминутки. Отличился Юрки Йокипакка. Ассистентами выступили Данил Романцев и Егор Миловзоров. Победу сибирскому клубу принёс точный бросок Игоря Макарова. Он отличился на 54-й минуте после передач Руохомаа и Пуустинена.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2020, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 2
Северсталь
Череповец
0:1 Хабаров – 05:31' (5x5)   1:1 Пуустинен (Руохомаа, Коротков) – 14:05' (5x5)   1:2 Хохлов (Монахов, Провольнев) – 14:44' (5x5)   2:2 Йокипакка (Романцев, Миловзоров) – 19:18' (5x4)   3:2 Макаров (Руохомаа, Пуустинен) – 53:49' (5x5)
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