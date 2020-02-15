«Северсталь» уступила «Сибири» и лишилась шансов выйти в плей-офф КХЛ

«Сибирь» в очередном матче Континентальной хоккейной лиги на своём льду принимала «Северсталь» и одержала победу со счётом 3:2. После этого поражения череповецкий клуб лишился шансов на плей-офф.



Гости открыли счёт на 6-й минуте, благодаря шайбе Макара Хабарова. «Сибирь» смогла отыграться во второй половине первого периода. На 15-й минуте отличился Юусо Пуустинен. Ему ассистировали Микаэль Руохомаа и Никита Коротков. Меньше минуты потребовалось «Северстали» чтобы вновь выти вперёд. Шайбу после передач Сергея Монахова и Владислава Провольнева забросил Илья Хохлов. Хозяева восстановили равенство лишь в концовке второй двадцатиминутки. Отличился Юрки Йокипакка. Ассистентами выступили Данил Романцев и Егор Миловзоров. Победу сибирскому клубу принёс точный бросок Игоря Макарова. Он отличился на 54-й минуте после передач Руохомаа и Пуустинена.