«Локомотив» вышел в плей-офф Кубка Гагарина

Казахстанский «Барыс» на домашней площадке победил хоккейный клуб «Сочи» со счётом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Вследствие поражения «леопардов» официально вышел в плей-офф ярославский «Локомотив».
«Железнодорожники» стали шестой командой Западной конференции, обеспечившей себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина. В активе «Локомотива» 66 очков после 57 матчей регулярного чемпионата КХЛ.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
Счёт во встрече «Барыс» — «Сочи» был открыт в концовке первого периода, точным броском отметился нападающий команды хозяев Антон Сагадеев. Во втором периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали форварды Кёртис Валк и Сергей Шмелёв. На 46-й минуте гости восстановили равновесие на табло усилиями нападающего Мальте Стрёмвалля, но вскоре хозяева забили вновь — отличился форвард Дмитрий Шевченко. Гол стал заключительным в матче.
- 15 февраля 2020
-
17:55
-
17:51
-
17:48
-
17:07
-
17:04
-
17:00
-
16:50
-
16:35
-
16:30
-
16:26
-
16:12
-
16:04
-
15:46
-
15:35
-
15:12
-
14:24
-
13:42
-
13:17
-
12:32
-
12:17
-
11:59
-
11:44
-
11:26
-
11:00
-
10:48
-
10:40
-
10:05
-
09:37
-
09:16
-
09:04
-
08:44
-
08:22
-
06:31
-
06:19
-
06:12