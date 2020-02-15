«Локомотив» вышел в плей-офф Кубка Гагарина

Казахстанский «Барыс» на домашней площадке победил хоккейный клуб «Сочи» со счётом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Вследствие поражения «леопардов» официально вышел в плей-офф ярославский «Локомотив».



«Железнодорожники» стали шестой командой Западной конференции, обеспечившей себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина. В активе «Локомотива» 66 очков после 57 матчей регулярного чемпионата КХЛ.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



Счёт во встрече «Барыс» — «Сочи» был открыт в концовке первого периода, точным броском отметился нападающий команды хозяев Антон Сагадеев. Во втором периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали форварды Кёртис Валк и Сергей Шмелёв. На 46-й минуте гости восстановили равновесие на табло усилиями нападающего Мальте Стрёмвалля, но вскоре хозяева забили вновь — отличился форвард Дмитрий Шевченко. Гол стал заключительным в матче.



Протест "Атланты" отклонён