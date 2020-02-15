Разин: кто мог приглянуться скауту НХЛ из наших? Таких много — Лишка, Кодола, Морозов

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин прокомментировал гостевое поражение от новосибирской «Сибири» (2:3).
«В Новосибирске всегда прекрасная обстановка. Даже будучи гостем, всегда приятно здесь играть. По игре нисколько не проиграли. По статистике, наверное, даже выиграли. Но надо голы забивать. С этим у нас проблемы. К сожалению, у соперника хорошие иностранцы, которые из полумомента забивают решающие голы. Нам, увы, таких хоккеистов не хватает. Тем не менее, большинство игроков прогрессируют. Кто по шажку, кто по два, кто по три. И в хоккейном плане, и по статистике. Я за это рад. Хочу спасибо сказать ребятам за игру.
Кто мог приглянуться скауту клуба НХЛ, который присутствовал на игре? До недавнего времени, никто не знал, кто такой Кодола, а теперь он игрок первого звена сборной Беларуси. Морозов попал в сборную. Кто такие Хабаров и Кудако не знали. Якимов, опять же. Лишка не вылезает из сборной Словакии — может, он за Лишкой приезжал», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.
- 15 февраля 2020
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