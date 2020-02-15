«Динамо» Р — «Динамо» М: Гимаев забил Бочарову мощным броском из средней зоны
В первом периоде матча рижского «Динамо» и московского «Динамо» была заброшена необычная шайба. Защитник латвийского клуба Сергей Гимаев поразил ворота Ивана Бочарова точным броском из средней зоны.
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Гол прервал сухую серию Гимаева, продолжавшуюся 164 матча в Континентальной хоккейной лиге. Рижское «Динамо» в этом матче установило клубный рекорд, забросив две шайбы с разницей в шесть секунд.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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