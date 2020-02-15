Юрзинов-мл.: ввели в состав пять игроков из системы клуба, но им нужно добавлять

Главный тренер челябинского «Трактора» Владимир Юрзинов-младший подвёл итоги матча с «Куньлунем» (3:2 Б).



«Равная, тяжёлая игра, иногда преимуществом владели мы, иногда соперник, на буллитах нам удалось вырвать победу. Мы ввели пять игроков из системы клуба, Егор справился со своей ролью, молодец, не дрогнул, но молодёжи надо добавлять, место в «Тракторе» ничего не гарантирует, нужно доказывать. Всем надо добавлять – и молодым игрокам, и остальным ребятам, нам нужно ещё больше работать», — передаёт слова Юрзинова-младшего корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.



Счёт открыла команда хозяев на девятой минуте матча, гол на счету нападающего Андрея Попова. В середине второго периода гости сумели забить дважды усилиями форвардов Люка Локхарта и Итана Верека. На 34-й минуте «Трактор» восстановил равновесие на табло, заброшенную шайбу в актив записал нападающий Вячеслав Основин. В оставшееся основное время голов забито не было. Встреча перешла в овертайм, где соперникам также не удалось забить. В буллитной серии удачливее оказалась команда хозяев, решающий бросок сделал Егор Степанов.

