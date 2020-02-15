Фрейзер: «Трактор» — хорошая команда, они заслужили победу

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Курт Фрейзер дал комментарий после матча с «Трактором» (2:3 Б).
«Тяжёлый для нас матч, сами себе создали проблемы в первом периоде, когда дали сопернику выйти вперёд, но мне понравилось, как мы затем смогли вернуться в игру. После счёта 2:2, на мой взгляд, начался ровный, зрелищный хоккей, обе команды бились до последних минут. У нас были хорошие возможности, когда в пустые ворота не попадали, не реализовывали моменты – уже около десяти игр длится эта история. «Трактор» — хорошая команда, она заслужила эту победу», — передаёт слова Фрейзера корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.
Счёт открыла команда хозяев на девятой минуте матча, гол на счету нападающего Андрея Попова. В середине второго периода гости сумели забить дважды усилиями форвардов Люка Локхарта и Итана Верека. На 34-й минуте «Трактор» восстановил равновесие на табло, заброшенную шайбу в актив записал нападающий Вячеслав Основин. В оставшееся основное время голов забито не было. Встреча перешла в овертайм, где соперникам также не удалось забить. В буллитной серии удачливее оказалась команда хозяев, решающий бросок сделал Егор Степанов.
- 15 февраля 2020
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