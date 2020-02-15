Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Трактор» обыграл «Куньлунь» в буллитной серии

«Трактор» обыграл «Куньлунь» в буллитной серии
Хоккей / КХЛ 0

Челябинский «Трактор» на домашней арене победил китайский «Куньлунь Ред Стар» со счётом 3:2 Б в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

Счёт во встрече открыла команда хозяев, на девятой минуте голом отметился нападающий Андрей Попов. В середине второго периода гости сумели забить дважды усилиями форвардов Люка Локхарта и Итана Верека. На 34-й минуте «Трактор» восстановил равновесие на табло, заброшенную шайбу в актив записал нападающий Вячеслав Основин. В оставшееся основное время голов забито не было. Встреча перешла в овертайм, где соперникам также не удалось отметиться. В буллитной серии сильнее оказалась команда хозяев, решающий бросок сделал Егор Степанов.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2020, суббота. 15:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
Б
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Попов (Карлин, Косов) – 08:11' (4x4)   1:1 Локхарт (Шинкарук) – 30:56' (5x5)   1:2 Верек (Фу, Мёрфи) – 31:36' (5x4)   2:2 Основин – 33:22' (5x5)   3:2 Степанов – 65:00' (ПБ)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020