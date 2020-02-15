«Трактор» обыграл «Куньлунь» в буллитной серии

Челябинский «Трактор» на домашней арене победил китайский «Куньлунь Ред Стар» со счётом 3:2 Б в матче регулярного чемпионата КХЛ.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



Счёт во встрече открыла команда хозяев, на девятой минуте голом отметился нападающий Андрей Попов. В середине второго периода гости сумели забить дважды усилиями форвардов Люка Локхарта и Итана Верека. На 34-й минуте «Трактор» восстановил равновесие на табло, заброшенную шайбу в актив записал нападающий Вячеслав Основин. В оставшееся основное время голов забито не было. Встреча перешла в овертайм, где соперникам также не удалось отметиться. В буллитной серии сильнее оказалась команда хозяев, решающий бросок сделал Егор Степанов.

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