Цулыгин — об удалениях Умарка и Хартикайнена: не очень разобрались. Посмотрим видео
Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин после проигранного домашнего матча с петербургским СКА (4:5 ОТ) прокомментировал игровые моменты встречи.
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«Ларсен заболел. Он отсутствовал по состоянию здоровья. Хотелось бы, чтобы следующий матч он играл, но тяжело загадывать.
К вратарям нет претензий по пропущенным шайбам.
Удаления Умарка и Хартикайнена на последней минуте основного времени? Посмотрим. Такая ситуация была. Мы не очень разобрались. Сейчас конкретно посмотрим видео и будем разговаривать по этому поводу», — сказал Цулыгин на пресс-конференции.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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Девять голов, два хет-трика, спорные судейские решения и курьезный гол в овертайме.
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