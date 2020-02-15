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Цулыгин — об удалениях Умарка и Хартикайнена: не очень разобрались. Посмотрим видео

Цулыгин — об удалениях Умарка и Хартикайнена: не очень разобрались. Посмотрим видео
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин после проигранного домашнего матча с петербургским СКА (4:5 ОТ) прокомментировал игровые моменты встречи.

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«Ларсен заболел. Он отсутствовал по состоянию здоровья. Хотелось бы, чтобы следующий матч он играл, но тяжело загадывать.

К вратарям нет претензий по пропущенным шайбам.

Удаления Умарка и Хартикайнена на последней минуте основного времени? Посмотрим. Такая ситуация была. Мы не очень разобрались. Сейчас конкретно посмотрим видео и будем разговаривать по этому поводу», — сказал Цулыгин на пресс-конференции.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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