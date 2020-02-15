«Локомотив» четвёртый раз в сезоне проиграл ЦСКА, Капризов оформил дубль

Ярославский «Локомотив» в родных стенах проиграл московскому ЦСКА со счётом 0:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Железнодорожники» проиграли третий матч из четырёх последних и четвёртый раз проиграли «армейцам» в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



Команда гостей открыла счёт на девятой минуте, заброшенной шайбой отметился защитник Никита Нестеров. Второй период прошёл без голов, на 48-й и 50-й минутах действующий чемпион забил ещё дважды усилиями Андрея Светлакова и Кирилла Капризова. Вскоре Капризов оформил дубль, установив окончательный счёт матча.