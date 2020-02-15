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«Локомотив» четвёртый раз в сезоне проиграл ЦСКА, Капризов оформил дубль

«Локомотив» четвёртый раз в сезоне проиграл ЦСКА, Капризов оформил дубль
Хоккей / КХЛ 0

Ярославский «Локомотив» в родных стенах проиграл московскому ЦСКА со счётом 0:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Железнодорожники» проиграли третий матч из четырёх последних и четвёртый раз проиграли «армейцам» в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

Команда гостей открыла счёт на девятой минуте, заброшенной шайбой отметился защитник Никита Нестеров. Второй период прошёл без голов, на 48-й и 50-й минутах действующий чемпион забил ещё дважды усилиями Андрея Светлакова и Кирилла Капризова. Вскоре Капризов оформил дубль, установив окончательный счёт матча.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2020, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
0 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Нестеров (Слепышев, Вей) – 08:51' (5x4)   0:2 Светлаков (Романов, Мамин) – 47:29' (5x5)   0:3 Капризов (Слепышев, Романов) – 49:08' (5x5)   0:4 Капризов (Слепышев, Вей) – 52:19' (5x4)
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