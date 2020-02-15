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Локхарт: «Трактор» сражается, в КХЛ нет слабых соперников

Локхарт: «Трактор» сражается, в КХЛ нет слабых соперников
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Лукас Локхарт дал комментарий после матча с «Трактором» (2:3 Б).

«Матч сложился тяжёло. Во втором периоде мы вернулись в игру, дальше у нас были шансы победить, однако в серии буллитов мы уступили. В составе «Трактора» есть мастеровитые игроки, они реализовали свои попытки, мы же в буллитах были не столь успешными. Почему дважды уступили последней команде конференции? «Трактор» сражается, в КХЛ нет слабых соперников. В обоих матчах с челябинцами нам было очень непросто. Могут ли сказаться проигрыши в матчах с «Трактором» на нашем турнирном положении? Конечно, в этом нет ничего хорошего, но нам нужно двигаться дальше, осталось два матча, и мы должны брать очки», — передаёт слова Локхарта корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

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