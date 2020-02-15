Крикунов: 35-й год работаю, но со счётом 2:5 первый период ещё не проигрывал

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился впечатлениями от выигранного матча с рижским «Динамо» (7:6 ОТ).



«Я скажу, что 35-й год работаю, но со счётом 2:5 первый период ещё не проигрывал. Впервые в жизни такое. Наверное, всё бывает. Молодцы ребята, что собрались во втором периоде, выравняли ситуацию. В овертайме сумели забить гол и выиграть этот матч.



У нас был 10-дневный перерыв, в котором мы тренировались и готовились. Предупреждали ребят, что соперник будет играть очень хорошо и постарается сделать всё, чтобы победить, но, видимо, всё равно не достучались. Хорошо, что нам забили пять голов, после чего мы проснулись и игра пошла», — сказал Крикунов на послематчевой пресс-конференции.