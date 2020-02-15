Немировски: даже не хочу уже извиняться перед болельщиками «Торпедо». Это только слова

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски поделился впечатлениями от проигранного домашнего матча с хабаровским «Амуром» (2:5). Нижегородцы проиграли седьмой матч из восьми последних.
«Даже не хочу уже извиняться перед болельщиками. Это только слова. Извиняться можно сколько угодно, но надо разбираться. Так нельзя играть, особенно дома. Я не узнавал нашу команду сегодня. Соперник очень хорошо играл и двигался. Мы готовили команду к матчу, как к седьмой игре плей-офф. Нельзя было проигрывать. Готовились, как на войну. Не знаю, почему в итоге все случилось так и мы оказались неготовыми. Сейчас у нас трудный момент. Будем устраивать собрание, разбираться и выяснять, почему половина команды сегодня не играла», — цитирует тренера официальный сайт «Торпедо».
- 15 февраля 2020
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