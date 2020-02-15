«Торпедо» проиграло седьмой матч из восьми последних, уступив «Амуру»

В Нижнем Новгороде местное «Торпедо» проиграло хабаровскому «Амуру» со счётом 2:5 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Дэвида Немировски проиграли седьмой матч из восьми последних.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



Гости открыли счёт на восьмой минуте, заброшенной шайбой отметился защитник Ондржей Витасек. На старте второго периода нижегородская команда восстановила равновесие на табло усилиями защитника Артёма Аляева. До перерыва «Амур» забил дважды, по голу в актив записали нападающие Александр Горшков и Артём Железков. На старте третьего периода соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Дамир Жафяров и Никита Язьков. Точку в матче поставил Валерий Васильев.