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«Торпедо» проиграло седьмой матч из восьми последних, уступив «Амуру»

«Торпедо» проиграло седьмой матч из восьми последних, уступив «Амуру»
Хоккей / КХЛ 0

В Нижнем Новгороде местное «Торпедо» проиграло хабаровскому «Амуру» со счётом 2:5 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Дэвида Немировски проиграли седьмой матч из восьми последних.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

Гости открыли счёт на восьмой минуте, заброшенной шайбой отметился защитник Ондржей Витасек. На старте второго периода нижегородская команда восстановила равновесие на табло усилиями защитника Артёма Аляева. До перерыва «Амур» забил дважды, по голу в актив записали нападающие Александр Горшков и Артём Железков. На старте третьего периода соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Дамир Жафяров и Никита Язьков. Точку в матче поставил Валерий Васильев.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2020, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
2 : 5
Амур
Хабаровск
0:1 Витасек (Руденков, Файзуллин) – 07:59' (5x5)   1:1 Аляев (Ратти, Баранцев) – 21:59' (5x4)   1:2 Горшков (Витасек, Ушенин Вячеслав) – 31:05' (5x5)   1:3 Железков (Лазарев) – 35:38' (5x5)   2:3 Жафяров (Шрёдер, Аляев) – 41:14' (5x5)   2:4 Язьков (Зогорна) – 43:37' (5x5)   2:5 Васильев (Игнатович, Руденков) – 56:00' (5x4)
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