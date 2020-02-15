Грабовский — об игроках «Динамо» Мн: безобразная безответственность. Так люди готовятся

Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский после матча с «Автомобилистом» (4:6) раскритиковал игру своей команды.
«Причина сегодняшнего поражения в невыполнении тренерской установки. Безобразная безответственность, не работали в течение всего матча. Допустили ненужные ошибки плюс недонастрой – это привело к такому результату. Почему команда находится в таком разобранном состоянии? Люди так готовятся к играм. На такие матчи нужно настраиваться, зная, что против них играют лучшие в нападении в КХЛ.
Каждый игрок должен в себе находить мотивацию выходить и биться, а не выполнять те действия, о которых не просил тренерский штаб. Хоккеисты расслабились и доигрывают сезон? Значит это не хоккеисты и их здесь быть не должно. Если игроки выходят недонастроенные или без мотивации, то это проблема игрока», — цитирует Грабовского официальный сайт ФХРБ.
- 15 февраля 2020
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