«Бостон» победил «Детройт», Пастрняк забросил свою 42-ю шайбу в сезоне

Клуб НХЛ «Бостон Брюинз» на домашней площадке победил «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 4:1. «Мишки» выиграли восьмой матч из девяти последних и занимают первое место в Восточной конференции, записав на свой счёт 86 очков в 60 матчах.



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020



Команде гостей удалось быстро открыть счёт, уже на четвёртой минуте заброшенной шайбой отметился нападающий Даррен Хельм. Во втором периоде подопечные Брюса Кэссиди сумели отыграться и выйти вперёд: по голу забили защитник Чарли Макэвой и форварды Патрис Бержерон и Чарли Койл. Точку в концовке поставил нападающий «Бостона» Давид Пастрняк.