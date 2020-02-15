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«Бостон» победил «Детройт», Пастрняк забросил свою 42-ю шайбу в сезоне

«Бостон» победил «Детройт», Пастрняк забросил свою 42-ю шайбу в сезоне
Хоккей / НХЛ 0

Клуб НХЛ «Бостон Брюинз» на домашней площадке победил «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 4:1. «Мишки» выиграли восьмой матч из девяти последних и занимают первое место в Восточной конференции, записав на свой счёт 86 очков в 60 матчах.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020

Команде гостей удалось быстро открыть счёт, уже на четвёртой минуте заброшенной шайбой отметился нападающий Даррен Хельм. Во втором периоде подопечные Брюса Кэссиди сумели отыграться и выйти вперёд: по голу забили защитник Чарли Макэвой и форварды Патрис Бержерон и Чарли Койл. Точку в концовке поставил нападающий «Бостона» Давид Пастрняк.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2020, суббота. 21:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Хельм – 03:12' (4x5)   1:1 Макэвой – 28:01' (5x5)   2:1 Бержерон (Маршан) – 29:40' (4x5)   3:1 Койл (Макэвой, Хайнен) – 32:30' (5x5)   4:1 Пастрняк (Маршан) – 53:03' (5x5)
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