Эвандер Кейн дисквалифицирован на три матча за удар локтем

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн получил дисквалификацию на три матча, информирует официальный сайт NHLPA. Форвард наказан за инцидент в матче с «Виннипег Джетс» (3:2), где он ударил локтём Нила Пионка.



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020



Посмотреть видео можно на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.



В текущем сезоне Кейн сыграл в 54 матчах, заработав 37 (21+16) очков при показателе полезности "-9" и 110 минутах штрафного времени. В прошлом регулярном чемпионате НХЛ 28-летний Кейн принял участие в 74 матчах, записав на свой счёт 56 (30+26) баллов при показателе полезности "-3" и 153 минутах штрафного времени.

