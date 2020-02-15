Эвандер Кейн дисквалифицирован на три матча за удар локтем
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн получил дисквалификацию на три матча, информирует официальный сайт NHLPA. Форвард наказан за инцидент в матче с «Виннипег Джетс» (3:2), где он ударил локтём Нила Пионка.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020
Посмотреть видео можно на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.
В текущем сезоне Кейн сыграл в 54 матчах, заработав 37 (21+16) очков при показателе полезности "-9" и 110 минутах штрафного времени. В прошлом регулярном чемпионате НХЛ 28-летний Кейн принял участие в 74 матчах, записав на свой счёт 56 (30+26) баллов при показателе полезности "-3" и 153 минутах штрафного времени.
Читайте также
- 15 февраля 2020
-
23:51
-
23:37
-
23:11
-
22:43
-
22:18
-
22:06
-
21:56
-
21:51
-
21:44
-
21:28
-
21:16
-
21:04
-
20:56
-
20:48
-
20:44
-
20:39
-
20:11
-
20:06
-
20:00
-
19:57
-
19:40
-
19:37
-
19:36
-
19:28
-
19:26
-
19:22
-
19:17
-
19:11
-
19:07
-
18:58
-
18:49
-
18:45
-
18:42
-
18:34
-
18:33
Партнерский контент