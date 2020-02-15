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Эвандер Кейн дисквалифицирован на три матча за удар локтем

Эвандер Кейн дисквалифицирован на три матча за удар локтем
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн получил дисквалификацию на три матча, информирует официальный сайт NHLPA. Форвард наказан за инцидент в матче с «Виннипег Джетс» (3:2), где он ударил локтём Нила Пионка.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020

Посмотреть видео можно на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

В текущем сезоне Кейн сыграл в 54 матчах, заработав 37 (21+16) очков при показателе полезности "-9" и 110 минутах штрафного времени. В прошлом регулярном чемпионате НХЛ 28-летний Кейн принял участие в 74 матчах, записав на свой счёт 56 (30+26) баллов при показателе полезности "-3" и 153 минутах штрафного времени.

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