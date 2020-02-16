«Монреаль» уступил в овертайме «Далласу», ведя по ходу встречи со счётом 3:0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Даллас Старз». Встреча проходила в Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3 ОТ.

«Монреаль» благодаря заброшенным шайбам Йоэля Армиа, Джордана Уила и Ника Казинса вёл со счётом 3:0 к середине 2-го периода. Однако «Канадиенс» растеряли своё преимущество, завершив основное время матча со счётом 3:3. В составе «Далласа» отличились Маттиас Янмарк, Тайлер Сегин и Блейк Комо. На 3-й минуте овертайма победу «Старз» принёс форвард Тайлер Сегин, оформивший дубль.

Российский нападающий «Старз» Денис Гурьянов, проведя на льду 14 минут и 36 секунд, не отметился результативными действиями и завершил встречу с показателем полезности «-1».

Форвард «Монреаля» Илья Ковальчук также не отметился набранными очками. Его игровое время составило 16 минут и 54 секунды, а показатель полезности «0».

Вратарь «Далласа» Антон Худобин остался в запасе на этот матч.

«Даллас Старз», набрав 73 очка в 58 матчах, занимает 3-е место в Западной конференции. «Монреаль Канадиенс» (62), уступив в 3-й игре кряду, – 12-е на Востоке