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Драйзайтль повторил достижение Курри 33-летней давности

Драйзайтль повторил достижение Курри 33-летней давности
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча проходила на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Автором победной шайбы стал форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль. Немецкий форвард в 10-й раз в нынешнем сезоне забросил шайбу, которая принесла победу «Ойлерз». Леон стал первым за 33 года игроком «нефтяников», который смог забросить 10 победных шайб в одном сезоне. Последним таким игроком был Яри Курри (сезон-1986/1987).

Клубный рекорд также принадлежит Курри и был установлен в сезоне-1984/1985, когда финский форвард 13 раз в течение регулярного чемпионата НХЛ приносил победу «Эдмонтону».

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