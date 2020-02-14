Лидер гонки бомбардиров Драйзайтль опережает прошлогодний график Кучерова по очкам

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.



Результативной передачей в составе гостей отметился нападающий Леон Драйзайтль. Лучший бомбардир нынешнего сезона НХЛ Драйзайтль увеличил отрыв от травмированного одноклубника Коннора Макдэвида до девяти очков в гонке бомбардиров. В активе немецкого форварда стало 90 (32+58) очков после 57 матчей.

Нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 90-е очко в прошлом сезоне в 58-м матче. В итоге он выиграл бомбардирскую гонку со 128 (41+87) баллами. Таким образом, Драйзайтль опережает прошлогодний график Кучерова по очкам.