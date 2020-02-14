Лидер гонки бомбардиров Драйзайтль опережает прошлогодний график Кучерова по очкам
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
Результативной передачей в составе гостей отметился нападающий Леон Драйзайтль. Лучший бомбардир нынешнего сезона НХЛ Драйзайтль увеличил отрыв от травмированного одноклубника Коннора Макдэвида до девяти очков в гонке бомбардиров. В активе немецкого форварда стало 90 (32+58) очков после 57 матчей.
Нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 90-е очко в прошлом сезоне в 58-м матче. В итоге он выиграл бомбардирскую гонку со 128 (41+87) баллами. Таким образом, Драйзайтль опережает прошлогодний график Кучерова по очкам.
Овечкин, Пастрняк или Макдэвид? Кто возьмёт «Ришар» в этом сезоне НХЛ
Конкуренция за трофей для главного снайпера лиги очень высока.
Читайте также
- 14 февраля 2020
-
13:48
-
13:30
-
13:10
-
13:01
-
12:50
-
12:44
-
12:40
-
12:29
-
12:21
-
12:05
-
11:32
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:32
-
10:10
-
10:00
-
09:40
-
09:25
-
09:15
-
09:00
-
08:54
-
08:39
-
08:21
-
08:18
-
08:09
-
08:02
-
07:52
-
07:33
-
07:19
-
07:06
-
06:55
-
06:35
-
06:23
-
06:09
Партнерский контент