Фанаты хоккейного ЦСКА отказали игрокам в их просьбе вернуться на трибуны

Фанаты хоккейного ЦСКА отказали игрокам «армейского» клуба в возвращении на трибуны. С подобной просьбой к болельщикам обращался капитан команды Сергей Андронов и форвард Антон Слепышев.

«1. Наш дом находится в Хорошёвском районе города Москвы, в пешей доступности от станции метро «ЦСКА». Той самой станции, название которой мы, болельщики, с таким трудом отстояли и по праву можем этим гордиться. Нет никаких «новых домов». Нельзя просто так взять и повесить табличку с четырьмя великими буквами на районе, исторически не имеющем ничего общего с ЦСКА, а, наоборот, относящемся к одному из главных антагонистов – обществу «Торпедо». Да, большим нефтяным боссам плевать на историю и традиции: есть деньги, есть недавно построенная арена, почему бы и не присвоить её себе. Решение о переезде совершенно не подлежало общественной дискуссии и было принято спонтанно, поставив публику перед фактом. Мы не «Куньлунь» или ХК «Сочи», не какой-то коммерческий проект, где можно творить что угодно, потому что у тебя есть власть и деньги. ЦСКА – это не ХК «Роснефть», а клуб с многолетней историей и многотысячной армией болельщиков, с мнением которых нельзя не считаться.

2. Основной причиной бойкота является не переезд на другую арену и уж тем более не ее делёжка с главным врагом. Например, относительно недавно футбольные клубы вынуждены были делить «Лужники», а хоккейные клубы играли на одной арене в середине прошлого века. Суть бойкота — исключительно в хамском и дерзком поведении руководства клуба во главе с Игорем Есмантовичем, а переезд на ЗиЛ – венец этой безрассудной политики и последняя капля нашего терпения.

3. Нам очень неприятно, что от отсутствия поддержки страдает команда, а не руководство клуба, создавшее эту ситуацию, напрочь не признающее конфликт и делающее всё, чтобы максимально его замолчать и выслужиться перед хозяевами, однако бойкот домашних матчей — наша единственная возможность быть услышанными. За любые «несогласованные» скандирования и демонстрации регламентом КХЛ предусмотрены многомиллионные штрафы, а мы не враги своему клубу. Люди, пытавшиеся высказывать протестную позицию во время матчей, подвергались преследованию и угрозам со стороны службы безопасности клуба и правоохранительных органов. По указанию владельцев клуба, к проблеме подключились люди, представляющиеся сотрудниками разных силовых ведомств и обещающие серьёзные проблемы с законом всем, кто выражает недовольство. Считаем это беспрецедентной дерзостью и небывалым маразмом.

4. Действия, которые клуб предпринимает в сложившейся ситуации, являются для нас оскорбительными. Вместо диалога и попытки исправить ситуацию, руководство вкладывает деньги в не имеющих никакого отношения к ЦСКА ряженных «болельщиков», которых набирает буквально по объявлению (подтверждения этим словам не раз всплывали в сети), гарантируя различные материальные привилегии, бесплатные билеты и автобусные туры. В это время активным фанатам по инициативе клуба закрывались гостевые сектора и всячески вставлялись палки в колёса. В качестве одного из аргументов переезда на арену на Автозаводской приводят большую вместимость и, следовательно, возросшую посещаемость. Однако, некоторые из «армейцев» работают в различных бюджетных организациях или компаниях-партнерах клуба, становясь свидетелями постоянных раздач бесплатных билетов и гарантий привилегий на работе за посещение домашних матчей ПХК ЦСКА. Искусственное замещение фанатов на ручную безликую массу – позор для самого титулованного хоккейного клуба страны!

5. Помимо Антона Слепышева, от лица команды к фанатам кулуарно обращался и капитан Сергей Андронов, однако мы твёрдо убеждены, что подобные инициативы должны исходить не только от хоккеистов (как мы уже отметили, не имеющих отношения к конфликту), а в первую очередь от руководства, которое должно прекратить цензуру, «охоту на ведьм», публично признать наличие конфликта и предложить диалог. Но пока всего этого не происходит, а подобные обращения воспринимаются нами как попытка «спустить всё на тормозах». Этому не бывать, поскольку пойти на бойкот домашних матчей и разлучиться со своей любимой командой – это очень серьёзный и отчаянный шаг, поэтому мы будем стоять на своём до победного конца.

Из всего вышеупомянутого следует, что за полтора года, что длится конфликт, руководство не то что не пошло навстречу. Наоборот, всячески закрутило гайки, прибегнуло к запрещенным приёмам и объявило фанатам настоящую войну. При этом публично делая вид, что фанаты сами по себе перестали ходить на хоккей, а вообще, мы их очень любим и ждём. Учитывая всё это, вынуждены ответить хоккеистам: на данный момент наше возвращение на трибуны невозможно», — сказано в заявлении клуба болельщиков ЦСКА RED-BLUE WORLD, опубликованном во «ВКонтакте».