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Голкипер «Аризоны» Раанта: приятно, что не дал забить Овечкину. Он невероятный хоккеист

Голкипер «Аризоны» Раанта: приятно, что не дал забить Овечкину. Он невероятный хоккеист
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Аризоны Койотс» Антти Раанта после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» прокомментировал тот факт, что капитан «столичной» команды Александр Овечкин не смог отличиться.

«Если бы у меня был такой бросок, я бы так же часто бросал. Он невероятный хоккеист. Приятно, что не дал ему забить», — цитирует Раанту пресс-служба НХЛ.

Капитан «Кэпиталз» не набрал очков и завершил матч с показателем полезности "-1". Российский нападающий провёл на льду 23 минуты 52 секунды и совершил 17 бросков по воротам «Аризоны» (восемь — в створ).

Овечкин не забивает в четвёртом матче подряд. На этом отрезке у него 23 броска в створ ворот. 34-летний нападающий с 40 шайбами в активе занимает третье место в гонке снайперов НХЛ, уступая форварду «Бостон Брюинз» Давиду Пастрняку и нападающему «Торонто Мэйпл Лифс» Остону Мэттьюсу.

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