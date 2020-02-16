Овечкин — о 700 шайбах в НХЛ: хочется покончить с этим и двигаться дальше

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал проигрыш в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс» (1:3).
«Не могу забить 700-ю шайбу? Конечно, хочется покончить с этим и двигаться дальше, но… Если не получается забить, ты просто движешься вперёд. Нельзя зацикливаться и думать: «Ох, я не забил. Всё кончено». Рано или поздно это произойдёт.
Иногда шайба идёт в ворота, а порой ты попадаешь штангу или бьёшь мимо пустых ворот. Шансы неплохие, нужно просто продолжать в том же духе. Я был бы зол, если бы у меня вообще не было шансов, но всё в порядке. Голы придут», – цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.
Капитан «Кэпиталз» не набрал очков и завершил матч с показателем полезности "-1". Российский нападающий провёл на льду 23 минуты 52 секунды и совершил 17 бросков по воротам «Аризоны» (восемь — в створ).
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