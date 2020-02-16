«Вашингтон» показал, как Овечкин готовится к игре, заряжая партнёров

Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» опубликовала видео из раздевалки перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс» (1:3). В ролике показано, как российский капитан «столичных» Александр Овечкин настраивает одноклубников на игру.
Овечкин не набрал очков, завершив матч с показателем полезности «–1». Российский нападающий провёл на льду 23 минуты 52 секунды и совершил 17 бросков по воротам «Аризоны» (восемь из них пришлись в створ ворот).
Видео доступно на странице «Вашингтон Кэпиталз» в «Твиттере».
Россиянин не забил в четвёртом матче подряд. На этом отрезке у него 23 броска в створ ворот. 34-летний нападающий с 40 шайбами занимает третье место в гонке снайперов НХЛ, уступая форварду «Бостон Брюинз» Давиду Пастрняку и нападающему «Торонто Мэйпл Лифс» Остону Мэттьюсу.
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