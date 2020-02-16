Главный тренер «Кузни» — о непопадании в плей-офф: некоторых уже ничего не мотивирует

Новокузнецкий «Металлург» не сыграет в розыгрыше Кубка Петрова в этом сезоне. После поражения от красноярского «Сокола» (3:6) команда потеряла шансы на выход в плей-офф ВХЛ.
«Поздравляю соперника с заслуженной победой. «Сокол» сегодня вышел на игру заряженным, как будто это им нужны были очки, чтобы выйти в плей-офф. Когда у 60 процентов команды не горят глаза, тяжело что-то с этим поделать. Некоторых людей уже ничего не мотивирует: ни тренер, ни премии, ни очки, ни место в таблице. Будем делать выводы по приезде домой. К сожалению, мы не выполнили задачу на сезон. У нас осталась одна игра в Ангарске, будем играть на победу. Что бы ни случилось, только так», — приводит слова главного тренера «Металлурга» Альберта Логинова официальный сайт клуба.
В 53 матчах регулярного чемпионата «Кузня» набрала 61 очко и занимает 9-е место в конференции.
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