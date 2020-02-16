Главный тренер «Виннипега»: Чибисов получит достаточно игрового времени

Главный тренер «Виннипег Джетс» Пол Морис прокомментировал предстоящий дебют в Национальной хоккейной лиге нападающего Андрея Чибисова. Планируется, что россиянин выйдет на лёд в матче регулярного чемпионата с «Чикаго Блэкхоукс».



«Чибисов – габаритный парень с хорошим катанием. Он отлично удерживает шайбу, может бросить. Он показывал это в АХЛ и КХЛ, но мы не знаем, сможет ли он перенести эти качества на уровень НХЛ. Ему нужно было для начала поиграть в АХЛ, потому что в НХЛ хоккей сильно отличается от того, что в КХЛ. Плюс был языковой барьер, он практически не знал английского, когда только приехал. Он получит достаточно игрового времени, а мы получим шанс узнать его получше», — сказал Морис в интервью, опубликованном в «Твиттере» команды.

Чибисов дебютирует в НХЛ за «Виннипег» в матче с «Чикаго»