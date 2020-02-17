«Нью-Джерси» обменяли капитана команды Грина в «Айлендерс»

«Нью-Джерси» обменял капитана команды Энди Грина в «Нью-Йорк Айлендерс». Опытнейший защитник провёл в составе «Дэвилз» 14 сезонов. Взамен «Нью Джерси» получили права пика во втором раунде драфта НХЛ – 2021. Кроме того, к «дьяволам» перешёл защитник Дэвид Кенневилль.



У Нью-Джерси теперь семь пиков на драфте НХЛ 2021 года. Собственное право — в первом, третьем, четвёртом, пятом и шестом раундах. А также пик второго раунда, полученный от «Нью-Йорк Айлендерс», и третьего — от «Аризоны Койотс» (условно).



Грин в 14 сезонах за «Нью-Джерси» провёл 923 игры, забив 49 голов и отдав 197 передач, при 259 минутах штрафа. По количеству матчей он занимает седьмое место в истории клуба. Энди был назначен одиннадцатым капитаном команды 8 октября 2015 года. Грин должен был стать неограниченно свободным агентом в конце сезона.