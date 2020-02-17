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«Рейнджерс» проиграли дома «Бостону», Панарин отдал голевую передачу

«Рейнджерс» проиграли дома «Бостону», Панарин отдал голевую передачу
Хоккей / НХЛ 0

«Нью-Йорк Рейнджерс» принимали «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча, проходившая на стадионе«Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, завершилась победой гостей со счётом 3:1.

В составе «Бостона» отличились Чарли Макэвой, Чарли Койл и Патрис Бержерон. Единственную шайбу у «Рейнджерс» забросил Мика Зибанеджад, ему ассистировали Райан Строум и российский нападающий Артемий Панарин. Эта передача стала для Панарина 49-й в текущем сезоне, также на его счету 29 голов. Всего за карьеру в НХЛ 28-летний игрок провёл 378 матчей, забросил 145 шайб и отдал 253 голевых передачи.

Это поражение прервало серию «Рейнджерс» из четырёх побед. «Бостон» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, команда из Нью-Йорка — 11-я.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2020, воскресенье. 23:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Макэвой – 19:18' (5x5)   0:2 Койл – 38:42' (4x5)   1:2 Зибанеджад (Панарин, Строум) – 49:52' (5x4)   1:3 Бержерон (Маршан) – 59:47' (en)
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