«Рейнджерс» проиграли дома «Бостону», Панарин отдал голевую передачу

«Нью-Йорк Рейнджерс» принимали «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча, проходившая на стадионе«Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, завершилась победой гостей со счётом 3:1.
В составе «Бостона» отличились Чарли Макэвой, Чарли Койл и Патрис Бержерон. Единственную шайбу у «Рейнджерс» забросил Мика Зибанеджад, ему ассистировали Райан Строум и российский нападающий Артемий Панарин. Эта передача стала для Панарина 49-й в текущем сезоне, также на его счету 29 голов. Всего за карьеру в НХЛ 28-летний игрок провёл 378 матчей, забросил 145 шайб и отдал 253 голевых передачи.
Это поражение прервало серию «Рейнджерс» из четырёх побед. «Бостон» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, команда из Нью-Йорка — 11-я.
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