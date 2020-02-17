Коршков забил гол в дебютном матче в НХЛ. Видео

В Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимает «Торонто Мэйпл Лифс».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 3:2 в пользу хозяев. Первую шайбу за «Торонто»забросил российский нападающий Егор Коршков, который проводит свою дебютную игру в НХЛ.

Видео с дебютным голом Коршкова можно посмотреть на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

В 35 матчах регулярки АХЛ за «Торонто Марлис» Егор набрал 21 (14+7) очко.

В сезоне-2018/2019 Коршков провёл 19 матчей в регулярном чемпионате КХЛ в составе «Локомотива» и набрал 5 (2+3) очков. В девяти матчах плей-офф на его счету 3 (0+3) очка.