Коршков забил гол в дебютном матче в НХЛ. Видео
В Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимает «Торонто Мэйпл Лифс».
На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 3:2 в пользу хозяев. Первую шайбу за «Торонто»забросил российский нападающий Егор Коршков, который проводит свою дебютную игру в НХЛ.
Видео с дебютным голом Коршкова можно посмотреть на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.
В 35 матчах регулярки АХЛ за «Торонто Марлис» Егор набрал 21 (14+7) очко.
В сезоне-2018/2019 Коршков провёл 19 матчей в регулярном чемпионате КХЛ в составе «Локомотива» и набрал 5 (2+3) очков. В девяти матчах плей-офф на его счету 3 (0+3) очка.
Коршков дебютирует в НХЛ в матче с «Баффало»
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