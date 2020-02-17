Анисимов — о победном голе: в овертайме всегда много шансов отличиться

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Артём Анисимов поделился впечатлениями от выигранного матча с «Даллас Старз» (4:3 ОТ), где он стал автором победного гола.



«В овертаймах играть всегда интересно. У тебя всегда есть много шансов отличиться, много времени и пространства», — приводит слова Анисимова официальный сайт НХЛ.



Анисимов провёл на площадке 11 минут 22 секунды, а этот гол стал для него 11-м в текущем чемпионате. Остальные голы «Оттавы» на счету Жана-Габриэля Пажо, Брэди Ткачука и Тайлера Энниса. Другой российский игрок «Сенаторов» Владислав Наместников отыграл 17 минут 11 секунд, результативными действиями не отметился. Никита Зайцев провёл на льду 23 минуты 31 секунду, также без результативных действий.

Видео гола Анисимова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.