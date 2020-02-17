Худобин: «Даллас» провёл великолепное турне, но поражения случаются

Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин поделился впечатлениями от проигранного гостевого матча с «Оттавой Сенаторз» (3:4 ОТ).
«Мы провели великолепное турне, взяв пять очков из шести. Побеждать хочется всегда, но поражения случаются. Сегодня мы взяли одно очко, двигаемся дальше», — приводит слова Худобина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Победную шайбу канадской команды забросил россиянин Артём Анисимов. Он провёл на площадке 11 минут 22 секунды, а этот гол стал для него 11-м в текущем чемпионате. Остальные голы «Оттавы» на счету Жана-Габриэля Пажо, Брэди Ткачука и Тайлера Энниса. Другой российский игрок «Сенаторов» Владислав Наместников отыграл 17 минут 11 секунд, результативными действиями не отметился. Никита Зайцев провёл на льду 23 минуты 31 секунду, также без результативных действий. У «Далласа» отличились Йон Клингберг, Стивен Джонс и Джо Павелски. Российский нападающий Денис Гурьянов отыграл 14 минут 24 секунды. Александр Радулов не принял участия в матче из-за травмы.
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