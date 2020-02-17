Плющев: тренерские проблемы «Северстали» очевидны. Со мной клуб играл в другой хоккей

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о неудачном выступлении нескольких клубов Западной конференции.



«На Западе белорусский и латвийский клуб по большому счёту выбросили белый флаг еще осенью. Да и Череповец, откровенно говоря, зимой вёл кубковую борьбу скорее математически — на практике надежда на выход плей-офф, на мой взгляд, была потеряна под Новый год. О двух «Динамо» все уже было сказано — и не раз. Там свои традиции на переломе эпох были утеряны, а курс на североамериканских легионеров без внимательного отношения к своей школе, к школе, созданной еще во времена СССР, все только разрушил.



Если говорить о «Северстали», то эта команда нам намного более интересна, она представляет Россию и один из самых хоккейных регионов страны — в Центральной полосе. У «Северстали» крепкая школа, которая много лет воспитывала игроков и для клуба, и для сборной России. Пример Вадима Шипачёва, лучшего бомбардира чемпионата, здесь наиболее показательный. И тем обиднее, что «Северсталь» опять не в плей-офф. Результат в таблице — это всегда показатель работы всей системы. Но и тренерские проблемы очевидны, достаточно почитать колоритные интервью ряда бывших игроков «Северстали», которые за словом в карман не лезут. В Москве видел практически все матчи череповчан, в тактическом плане они смотрелись бледно, это тоже вопрос к тренерам/ Могу сказать, что в те годы, когда я возглавлял «Северсталь», команда играла в совсем другой хоккей. Не от соперника, а от себя. Такой хоккей в Череповце любят — поэтому и трибуны были переполнены», — цитирует Плющева Russia-Hockey.

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