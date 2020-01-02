Экс-игрок «Северстали» Лапенков: Разина нельзя назвать тираном. Он просто моральный урод

Бывший нападающий «Северстали» Евгений Лапенков в интервью бывшему хоккеисту Антону Королёву на YouTube-канале «Хоккей в курсе» рассказал о методах работы главного тренера череповецкой команды Андрея Разина.

«Разин позволяет себе очень многое, говорит нелицеприятные вещи в адрес игроков. Это неприемлемо, я считаю. Получается, что на этого человека нет никакой управы. Ему никто не может сказать: «Слушай, друг, угомонись и занимайся своими прямыми обязанностями».

Разин – не тиран, блин, его нельзя назвать тираном. Он просто моральный урод. Нельзя людям такое говорить: «Ты сегодня плохо играл, и тебя за это надо поставить раком, надругаться всей командой над тобой». А парень молодой, ему 22 года, привлекается в олимпийскую сборную, на последнем турнире он был даже ассистентом капитана. Да, Андрей Разин ему доверяет, но как он с ним разговаривает… Да и не только с ним.

Про него вообще много нелестной информации. Как он Владимиру Васильевичу Крикунову говорил, чтобы тот заборы строил. Судью назвал геем из-за того, что у него фамилия Гамалей. Как можно говорить человеку тварёныш, тварь или предатель?

В последней своей игре за «Северсталь» я столкнулся со шквалом критики в свой адрес и посчитал нужным ответить. Я не стал опускаться до его уровня, ответил нормально. Объяснил ему культурно, что он нехороший человек. Когда человек практикует розовые майки за плохую игру и на них фамилии Пенкин, Киркоров, Басков, Галкин – что он хочет этим показать? Может быть, у него нетрадиционная ориентация, раз он так часто заостряет на этом внимание?

Он бьёт себя кулаком в грудь и говорит, что изменился, что стал культурным специалистом. А оказывается, что он просто морально неуравновешенный человек, который в экстренных ситуациях ведёт себя таким паршивым образом. Самое удивительное, что за Разиным несколько лет идёт репутация неадекватного тренера, но он продолжает работать. При этом результат-то не даёт. Нет результатов у него – одни разговоры», — сказал Лапенков.