Бурдасов, пропустивший полтора месяца, вернулся в состав СКА на матч с «Адмиралом»

Пресс-служба санкт-петербургского СКА назвала в «Твиттере» стартовый состав на домашний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Адмиралом». В стартовый состав «армейцев» с Невы вернулся нападающий Антон Бурдасов. Форвард пропустил полтора месяца.



Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. ХК СКА — «Адмирал»

Стартовый состав ХК СКА:



Хелльберг (Аскаров)

Ткачёв – Лехтеря – Барабанов, Белов – Бенгтссон

Плотников – Кемппайнен – Кетов, Токранов – Ожиганов

Кузьменко – Коскиранта – Бурдасов, Хафизуллин – Зуб

Марченко – Морозов – Подколзин, Галенюк – Карпов.



В предыдущем матче СКА на выезде обыграл уфимский «Салават Юлаев» — 5:4 ОТ, а «Адмирал» в гостях уступил нижнекамскому «Нефтехимику» — 1:6.