Бурдасов, пропустивший полтора месяца, вернулся в состав СКА на матч с «Адмиралом»
Пресс-служба санкт-петербургского СКА назвала в «Твиттере» стартовый состав на домашний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Адмиралом». В стартовый состав «армейцев» с Невы вернулся нападающий Антон Бурдасов. Форвард пропустил полтора месяца.
Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. ХК СКА — «Адмирал»
Стартовый состав ХК СКА:
Хелльберг (Аскаров)
Ткачёв – Лехтеря – Барабанов, Белов – Бенгтссон
Плотников – Кемппайнен – Кетов, Токранов – Ожиганов
Кузьменко – Коскиранта – Бурдасов, Хафизуллин – Зуб
Марченко – Морозов – Подколзин, Галенюк – Карпов.
В предыдущем матче СКА на выезде обыграл уфимский «Салават Юлаев» — 5:4 ОТ, а «Адмирал» в гостях уступил нижнекамскому «Нефтехимику» — 1:6.
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