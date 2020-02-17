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Бурдасов, пропустивший полтора месяца, вернулся в состав СКА на матч с «Адмиралом»

Бурдасов, пропустивший полтора месяца, вернулся в состав СКА на матч с «Адмиралом»
Хоккей / КХЛ 0

Пресс-служба санкт-петербургского СКА назвала в «Твиттере» стартовый состав на домашний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Адмиралом». В стартовый состав «армейцев» с Невы вернулся нападающий Антон Бурдасов. Форвард пропустил полтора месяца.

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. ХК СКА — «Адмирал»
Стартовый состав ХК СКА:

Хелльберг (Аскаров)
Ткачёв – Лехтеря – Барабанов, Белов – Бенгтссон
Плотников – Кемппайнен – Кетов, Токранов – Ожиганов
Кузьменко – Коскиранта – Бурдасов, Хафизуллин – Зуб
Марченко – Морозов – Подколзин, Галенюк – Карпов.

В предыдущем матче СКА на выезде обыграл уфимский «Салават Юлаев» — 5:4 ОТ, а «Адмирал» в гостях уступил нижнекамскому «Нефтехимику» — 1:6.

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