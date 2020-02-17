Гол Кадейкина помог «Салавату» обыграть «Сочи» и выйти в плей-офф

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» победил ХК «Сочи». Встреча прошла в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» и завершилась со счётом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) в пользу хозяев. Эта победа гарантировала «Салавату» участие в плей-офф Кубка Гагарина.
Счёт на 50-й минуте встречи открыл форвард Александр Кадейкин. Баллы за результативные передачи в этом эпизоде на свой счёт записали Илья Крикунов и Александр Бурмистров. В концовке встречи Линус Умарк после паса Алексея Семёнова поразил пустые ворота. Голкипер уфимцев Юха Метсола отразил все 20 бросков.
Видеообзор матче доступен на сайте КХЛ.
Уфимский клуб набрал 66 очков и поднялся на шестое место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Сочинцы с 55 баллами идут на девятой строчке Запада.
В следующем матче «Салават» на выезде сыграет с казахстанским «Барысом», «Сочи» дома примет подмосковный «Витязь».
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