Юрзинов-мл.: может быть, кого-то из молодых ребят ещё увидим в «Тракторе»

Главный тренер «Трактора» Владимир Юрзинов-младший прокомментировал матч регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью», в котором его команда проиграла со счётом 2:4.



«У нас появилось в последних двух матчей большое число молодых игроков, хотели дать им возможность проявить себя, посмотреть, как они могут играть на уровне КХЛ. Было сложно, нужно определённое время.

Два периода соперник владел преимуществом, в третьем отрезке сделали определённые перестановки, стали играть тактически более грамотно, смогли сравнять счёт, но сегодня у соперника лучше работало большинство.

У нас много молодых ребят играло в ходе сезона, мы ввели большую группу молодёжи в состав. Нужно посмотреть, кто из них держит уровень КХЛ, на кого можно рассчитывать. Может быть, кого-то ещё увидим в «Тракторе».

Слабое начало матча? Много новых игроков, они попали сюда в первый раз, волновались. Игра другая, система игры отличается. В третьем периоде адаптировались, в начале матча допускали индивидуальные ошибки.

Мотивация на оставшиеся матчи? Даём проявить себя игрокам, чтобы они показали свой уровень и бились за победу. Спасибо зрителям за поддержку, что приходят на матчи. Стараемся двигаться вперёд», — передаёт слова Юрзинова-младшего корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.