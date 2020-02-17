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Кадейкин: «Салават» уже думает, как будет играть в плей-офф

Кадейкин: «Салават» уже думает, как будет играть в плей-офф
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (2:0) и выход команды в плей-офф Кубка Гагарина.

«Игра была терпеливая, тягучая. Хорошо, что выиграли именно такой матч, где надо было терпеть и не ошибаться, преодолевать себя в борьбе, именно в единоборствах. Есть удовлетворение от проделанной работы.

Спадёт ли груз с плеч после выхода в плей-офф? Мы не думали об этом. У нас не было этого груза, думаем уже, как будем играть в плей-офф. Смотрим туда и наигрываем то, что хотим видеть и показать в плей-офф», — приводит слова Кадейкина официальный сайт уфимского клуба.

Уфимский клуб набрал 66 очков и поднялся на шестое место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Сочинцы (55) — девятые на Западе.

В следующем матче «Салават» на выезде сыграет с казахстанским «Барысом», «Сочи» примет подмосковный «Витязь».

Метсола в матче с «Сочи» сделал 12-й шатаут за «Салават», установив рекорд клуба в КХЛ
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