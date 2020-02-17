Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Йокерит» на домашней арене разгромил московское «Динамо»

«Йокерит» на домашней арене разгромил московское «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Финский «Йокерит» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги принимал московское «Динамо». Встреча прошла в Хельсинки на стадионе «Хартвалл-Арена» и завершилась победой хозяев с разгромным счётом — 5:0.

Заброшенными шайбами в составе «Йокерита» отметились Саку Мяэналанен, Хенрик Хаапала, Ессе Йоэнсуу, Никлас Йенсен и Микко Лехтонен. Голкипер финской команды Антти Ниеми отразил 15 бросков по своим воротам.

После этого матча в активе «Йокерита» 82 очка. Клуб занимает третье место в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» (77) расположилось на четвёртой строчке.

В следующем матче «Йокерит» на выезде встретится с «Авангардом». А «Динамо» дома примет московский «Спартак».

КХЛ - регулярный чемпионат
17 февраля 2020, понедельник. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
5 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Мяэналанен (Лехтонен, Хаапала) – 11:45' (5x5)   2:0 Хаапала (Йенсен, Лехтонен) – 19:56' (5x4)   3:0 Йоэнсуу (Регин, Рясянен) – 26:03' (5x5)   4:0 Йенсен – 30:50' (5x5)   5:0 Лехтонен (Хаапала, Йенсен) – 32:46' (5x3)
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020