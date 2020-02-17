«Йокерит» на домашней арене разгромил московское «Динамо»
Финский «Йокерит» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги принимал московское «Динамо». Встреча прошла в Хельсинки на стадионе «Хартвалл-Арена» и завершилась победой хозяев с разгромным счётом — 5:0.
Заброшенными шайбами в составе «Йокерита» отметились Саку Мяэналанен, Хенрик Хаапала, Ессе Йоэнсуу, Никлас Йенсен и Микко Лехтонен. Голкипер финской команды Антти Ниеми отразил 15 бросков по своим воротам.
После этого матча в активе «Йокерита» 82 очка. Клуб занимает третье место в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» (77) расположилось на четвёртой строчке.
В следующем матче «Йокерит» на выезде встретится с «Авангардом». А «Динамо» дома примет московский «Спартак».
КХЛ - регулярный чемпионат
17 февраля 2020, понедельник. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
5 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Мяэналанен (Лехтонен, Хаапала) – 11:45' (5x5) 2:0 Хаапала (Йенсен, Лехтонен) – 19:56' (5x4) 3:0 Йоэнсуу (Регин, Рясянен) – 26:03' (5x5) 4:0 Йенсен – 30:50' (5x5) 5:0 Лехтонен (Хаапала, Йенсен) – 32:46' (5x3)
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