«Йокерит» на домашней арене разгромил московское «Динамо»

Финский «Йокерит» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги принимал московское «Динамо». Встреча прошла в Хельсинки на стадионе «Хартвалл-Арена» и завершилась победой хозяев с разгромным счётом — 5:0.



Заброшенными шайбами в составе «Йокерита» отметились Саку Мяэналанен, Хенрик Хаапала, Ессе Йоэнсуу, Никлас Йенсен и Микко Лехтонен. Голкипер финской команды Антти Ниеми отразил 15 бросков по своим воротам.



После этого матча в активе «Йокерита» 82 очка. Клуб занимает третье место в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» (77) расположилось на четвёртой строчке.



В следующем матче «Йокерит» на выезде встретится с «Авангардом». А «Динамо» дома примет московский «Спартак».