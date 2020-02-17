Капризов: стараюсь не думать об отставании от Яшкина, больше играю на команду

Нападающий московского ЦСКА Кирилл Капризов поделился впечатлениями от победы своей команды в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с минским «Динамо» (4:1), в этой встрече он забросил две шайбы.



«Хорошая игра. Здорово, что реализовали свои моменты, готовимся дальше. Стараюсь не думать об отставании от Яшкина и больше играть на команду. Нам нужно хорошо подготовиться к плей-офф – это самое главное. Как оцениваю сегодня игру минского «Динамо»? Мы настраиваемся на свою игру, и не важно против кого выходим. Стараемся от своей игры отталкиваться и думать о своей команде.



Наше большинство сегодня? Надо улучшать его во всём. Да, сегодня не забили, нужно сделать правильные выводы, чтобы в следующих играх уже реализовывать лишнего. Мы настраиваемся на каждый матч и не важно с кем играем. Подготовимся по своей системе», — приводит слова Капризова «Белорусский хоккей».