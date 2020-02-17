Кудашов: есть ли шанс увидеть Кагарлицого до конца регулярки? Шанс есть

Главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата КХЛ с ХК «Адмирал» (6:0), а также отметил, что Дмитрий Кагарлицкий может вернуться в строй до начала плей-офф.
«Несмотря на счёт, два периода игра была такая, что могла качнуться в любую сторону. «Адмирал» играл здорово, надёжно оборонялся, остро контратаковал, создавал моменты. В третьем периоде мы немного добавили, создали хорошие моменты, забили голы. Игра получилась непростая, довольны победой.
Во втором периоде не получалось из-за комплекса причин. В первую очередь, плохое движение. «Адмирал» здорово играл, чтобы преодолевать такую оборону, нужно двигаться, этого не хватало. Точно не смотрим на то, что впервые за долгое время выиграли с крупным счётом. Иногда тяжёлая игра в одну шайбу придаёт намного больше уверенности, чем победы с разницей в несколько шайб. На это мы не смотрим, идём от игры к игре.
Плей-офф – это игра и в обороне, и в атаке, правильные действия, исключение любого риска. Очень много нюансов, на которых мы постоянно делаем акцент и следим за выполнением. Заявили Аскарова вторым вратарём, потому что готовим всех игроков. Есть ли шанс увидеть Кагарлицкого до конца регулярки? Шанс есть», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 17 февраля 2020
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