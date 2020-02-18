Ничушкин забросил 12-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ

В Денвере (Колорадо, США) проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Колорадо Эвеланш» и «Тампа Бэй-Лайтнинг». На момент написания новости идёт третий период, счёт 3:3.

Третью шайбу «Колорадо» в матче забросил российский нападающий Валерий Ничушкин, ему ассистировали Кейл Макар и Габриэль Ландеског. Этот гол стал для него 12-м в текущем розыгрыше НХЛ, также на его счету 12 голевых передач. Всего за время выступления в лиге 24-летний форвард провёл 275 матчей, забросил 35 шайб и сделал 63 ассиста.

Ранее уроженец Челябинска выступал за челябинский «Трактор», московское «Динамо», ЦСКА. В 2013 году игрок выбран в 1-м раунде под общим 10-м номером клубом НХЛ «Даллас Старз».