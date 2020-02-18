Кенневилль — о победе со счётом 5:3: Бобровский был превосходен

Главный тренер «Флориды Пантерз» Джоэль Кенневилль поделился мнением об игре Сергея Бобровского в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (5:3). Российский голкипер отразил 29 бросков из 32.

«Я думаю, что у нас был действительно хороший, сильный третий период, а затем, в самом конце встречи, он стал более захватывающим, чем мы бы того хотели. Важные два очка для нас. Думаю, что Бобровский был превосходен сегодня вечером, сделал несколько ключевых сейвов. Он создал такое положение, при котором мы всё время вели в счёте», — цитирует Кенневилля пресс-служба НХЛ.

30-летний нападающий «Флориды» Евгений Дадонов, отметившийся 24-й заброшенной шайбой в сезоне, провёл на льду 14 минут 37 секунд и завершил встречу с показателем полезности «-1».